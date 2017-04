Le vin quotidien : super chenin du Swartland!

Que du bonheur ici avec ce chenin sud-africain qui vient de débarquer à la SAQ.

Issu de vieilles vignes non irriguées poussant sur des sols dominés par le granit, le vin est vinifié et élevé pour 85% en cuve inox, le reste en barriques de cinq vins. Levures indigènes, peu sulfité, il en ressort un blanc particulièrement prenant au niveau aromatique avec des tonalités précises et affriolantes de résine, de miel, de citron confit, d’herbes séchés et une impression de craie à tableau. La bouche est ample, richement constituée tout en montrant une acidité vibrante, ce qui fait saliver. On décèle une pointe d’amertume en finale, ce qui ajoute à la complexité du vin.

Pas pour rien que le tout jeune domaine de Chris et Andrea Mullineux ait été couronné « Winery of the Year » par le guide sud-africain Platter’s 2014. Pour en apprendre plus sur cette magnifique région qu’est le Swartland, vous pouvez lire mes carnets ici.

Kloof Street Chenin blanc 2016, Mullineux, Swartland, Afrique du Sud

23,30 $ - Code SAQ 12889409 - 13,5% - 2 g/l - *** $$ ½