Les Blues pourront-ils faire mieux que les Hawks?

Les Blues de St. Louis sont certes heureux d’avoir vaincu le Wild du Minnesota en cinq matchs seulement au premier tour éliminatoire, mais ils savent que les Predators de Nashville constitueront une proie beaucoup plus difficile à capturer en demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Les deux équipes, qui en découdront dès mercredi au Missouri, étaient pourtant les négligées dans leur confrontation respective en raison de leur classement plus bas en saison régulière. Or, pendant que les Blues réglaient le cas de leurs opposants grâce au travail du gardien Jake Allen, les Predators ont passé le balai face aux Hawks, limitant ceux-ci à trois buts.

«Ils font du bon travail en zone neutre, ils ne vous laissent pas trop d’espace pour patiner avec la rondelle, a concédé sur le site NHL.com l’attaquant Paul Stastny à propos de ses prochains rivaux. Parfois, il faut être patient, circuler autour de leurs joueurs et se lancer à la poursuite du disque. Défensivement, ils prônent un jeu serré.»

«Et, ils ont toujours été très bons à domicile. Le Bridgestone Arena est un endroit où il est difficile de performer; c’est plaisant, mais ça reste un environnement hostile. En revanche, nous sommes en séries et tous les affrontements à l’étranger sont ardus. Ce sera un défi», a ajouté celui qui anticipe déjà les troisième et quatrième parties de la série prévues au Tennessee.

Ne rien prendre pour acquis

De son côté, l’entraîneur-chef Mike Yeo refuse de croire que les siens auront droit à un autre duel de courte durée.

«Ils ont très bien appliqué leur échec-avant contre Chicago, ce qui a rendu la vie très difficile aux Hawks. Ils sont très compétitifs et ce sera un bon test, a-t-il dit. La dernière fois qu’on les a vus, on avait gagné 4-1. On avait bien joué, mais je me rappelle que les Predators étaient au cœur d’une séquence compliquée et possiblement un peu fatigués. À part cette rencontre, nous avons éprouvé des ennuis contre eux. On regardera les vidéos des matchs afin d’être meilleurs.»

Cette saison, les Blues ont présenté un dossier de 2-3-0 face à Nashville.