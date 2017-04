Les loisirs dangereux

Toutefois, cette saison a viré au cauchemar lorsqu’un accident de ski a transformé sa vie. Il a mis fin à sa carrière 12 ans plus tard, mais sans ­connaître autant de succès, et il est ­devenu dentiste.

Par contre, un athlète professionnel devrait utiliser son bon jugement lorsque vient le temps de se distraire et de se détendre durant la saison morte. L’athlète a une responsabilité envers ses patrons, et aussi envers sa famille.

Quatre frappeurs ont eu la distinction de frapper un circuit avant d’avoir 20 ans et d’en avoir aussi frappé après avoir célébré leur 40e anniversaire de naissance. Le premier à avoir réussi cet exploit fut Ty Cobb, né en 1886. Il a claqué son premier circuit en 1905 et son dernier, en 1928. Il est le seul du quatuor à avoir été élu au Temple de la ­renommée. Puis, Rusty Staub, né en 1944, a réussi son premier circuit en 1963 et son dernier, en 1985. Puis, ce fut au tour de Gary Scheffield, né en novembre 1968, qui a frappé son premier en juin 1988 et son dernier, en juin 2009. Enfin, Alex Rodriguez, né en juillet 1975, a claqué sa première longue balle en juin 1995 et sa dernière, en 2016, soit à l’âge de 41 ans.

Rose honoré par les Phillies

Les portes de Cooperstown sont toujours fermées pour Pete Rose, mais on lui en ouvre d’autres. Après avoir été admis au Temple de la renommée des Reds de Cincinnati, voici que le nom du meilleur frappeur de coups sûrs de l’histoire se retrouvera sur le mur d’honneur des Phillies de Philadelphie au Citizens Park, le 12 août. Rose a passé la majeure partie de sa carrière avec les Reds, mais il s’est joint aux Phillies comme joueur autonome en décembre 1978. En cinq saisons avec les Phillies, il a participé à une série de division en 1981, à deux séries de championnats et à deux Séries mondiales, en 1980 et 1983, et les a aidés à gagner celle de 1983.

Dans une classe à part

Les amateurs ont voulu l’affubler du sobriquet «The Man» ou encore «El Hombre» mais, par respect pour Stan «The Man» Musial, Albert Pujols a ­toujours refusé ce surnom. Pourtant, il l’aurait bien mérité, car il est le seul joueur à avoir remporté trois fois le titre de joueur le plus utile à son équipe. Fait inusité, Pujols avait décroché ­l’honneur d’être la meilleure recrue de sa ligue malgré le fait d’avoir frappé dans plus de 20 doubles jeux en 2001. Mais il faut dire qu’il avait frappé pour ,329 avec 37 circuits et 130 points ­produits.

Un gérant peu ordinaire