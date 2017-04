Madonna aura un film sur sa vie (VIDÉO)

Madonna est la reine de la pop, c’est un titre incontestable.

Bien que son étoile ait pâli au fil du temps, il reste néanmoins que Madonna a bouleversé les mœurs et les valeurs puritaines de l’époque dès son arrivée dans l’industrie musicale. Il faut aussi l’admettre, elle a eu une vie unique et hors norme. Ceci fait un excellent synopsis de film.

Il allait donc de soi qu’un film sur sa vie arrive un jour sur nos écrans. Les studios Universal produiront ce film, dont la date de sortie n’est pas encore prévue.

On sait toutefois que le film portera le nom de la célèbre tournée de Madonna: Blond Ambition. On s'y penchera sur les débuts de Madonna dans l’univers musical new-yorkais des années 80. Le film reviendra aussi sur la première performance d’envergure de Madonna en 1984, celle de Like a Virgin aux MTV Video Awards.

La voici:

La tournée Blond Ambition a vu naître le célèbre et controversé documentaire In Bed with Madonna.

Voici le docu:

Reste à savoir qui interprétera la célèbre chanteuse... Des suggestions?

Source:

20 minutes.fr