Meurtre au motel Chablis : Il veut être déclaré coupable d’homicide involontaire

Le jeune homme accusé d’avoir étranglé à mort sa copine qui venait de le laisser espère être déclaré coupable d’homicide involontaire plutôt que de meurtre.

«Jonathan Mahautière ne vous demande pas l’acquittement car il sait qu’il a commis un crime grave, un homicide involontaire», a plaidé Me Clemente Monterosso de la défense ce mardi.

Dans la dernière ligne droite avant les délibérations du jury, l’avocat a tenté de convaincre la cour que le jeune accusé de 21 ans n’avait pas d’intention criminelle lorsqu’il avait étranglé Gabrielle Dufresne-Élie, une adolescente de 17 ans avec qui il avait été en couple pendant deux ans.

«Gabrielle, c’était le premier amour de M. Mahautière, la personne qu’il chérissait le plus au monde», a affirmé l’avocat.

Dans sa plaidoirie finale, Me Monterosso a rappelé que le drame était survenu le 7 juin 2014 au motel Chablis, dans l’est de Montréal. Mahautière n’avait que 18 ans, et il souffrait depuis son enfance d’un trouble de déficit d’attention avec impulsivité marquée.

«Au moment du drame, il ne prenait pas sa médication», a ajouté l’avocat aux jurés.

Malgré ces problèmes, Mahautière ne demande pas d’être déclaré criminellement non responsable de ses actes. Mais il ne veut pas non plus être condamné pour meurtre au deuxième degré, tel que le demande la Couronne.

«M. Mahautière a témoigné, et il a dit qu’il n’avait jamais voulu faire de mal à Gabrielle, a plaidé Me Monterosso. Il a sincèrement expliqué qu’il n’avait pas l’intention de la tuer, mais il reconnait avoir causé sa mort illégalement.»

Me Geneviève Dagenais de la poursuite entamera ses plaidoiries cet après-midi, et elle demandera au jury de condamner l’accusé de meurtre au deuxième degré. Mais pour la défense, peu importe le résultat, il n’y aura aucun gagnant.

«Tout le monde perd, et M. Mahautière sera condamné», a affirmé Me Monterosso.