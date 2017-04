Objectif LNH: et revoilà les Finlandais!

Le Championnat mondial des moins de 18 ans a pris fin dimanche dernier avec une victoire de 4-2 des États-Unis sur la Finlande en grande finale. Outre le résultat final, cette compétition a confirmé que d’autres jeunes joueurs de hockey finlandais allaient entendre leur nom être prononcé assez tôt en première ronde du prochain repêchage de la LNH, à Chicago, le 23 juin.

Le défenseur Miro Heiskanen et l’attaquant de puissance Kristian Vesalainen ont connu un tournoi du tonnerre à Poprad en Slovaquie. Le premier a terminé la compétition avec un impressionnant total de 12 points en sept parties, à un seul point du record pour un défenseur au Mondial des moins de 18 ans, détenu par le Canadien Ryan Murphy (2011).

De son côté, Vesalainen a fait oublier une prestation décevante au Championnat mondial de hockey junior en terminant au premier rang des pointeurs de la compétition avec six buts et sept passes pour 13 points. Il a été nommé le joueur par excellence de la compétition.

DANS LE TOP-5?

La prestation des deux joueurs n’a pas tardé à faire des petits et déjà plusieurs sites de recrutement indépendants commencent à parler d’eux comme de potentiels choix dans le top-10, voire le top-5.

Dans le cas d’Heiskanen, il ne s’agit pas nécessairement d’une surprise. Au sein d’une équipe finlandaise décevante lors du dernier Mondial de hockey junior, le jeune arrière de 6 pi et 174 lb avait été l’une des seules réjouissances de la formation. Il avait conclu le tournoi avec la troisième meilleure moyenne de temps de glace par rencontre chez l’équipe finlandaise, avec 20 min 27 s par rencontre.

Au terme du tournoi, un recruteur avait même confié au Journal qu’Heiskanen lui rappelait Marc-Édouard Vlasic des Sharks de San Jose.

Dans les coulisses, on commence à parler de lui potentiellement comme du meilleur défenseur disponible lors du prochain repêchage.

Dans le cas de Vesalainen, il a connu une saison rocambolesque, se promenant entre les ligues professionnelles de Finlande et de Suède. Son Mondial junior avait semé des doutes dans la tête des recruteurs concernant son potentiel à occuper un rôle sur l’un des deux premiers trios d’une équipe de la LNH, dans l’avenir.

Le Mondial des moins de 18 ans qu’il vient de connaître a assurément dissipé certaines de ces inquiétudes.

UNE VAGUE FINLANDAISE

C’est donc dire qu’après Patrik Laine, Jesse Puljujärvi, Olli Juoelvi et Henrik Borgstrom l’an dernier, la Finlande pourra de nouveau se vanter d’avoir produit plus d’un choix de première ronde en 2017. En plus d’Heiskanen et Vesalainen, le franc-tireur Eeli Tolvanen et le défenseur Urho Vaakanainen ont également des chances d’être choisis au premier tour.

Et dire que l’équipe finlandaise comptait sur deux jeunes de 16 ans dans son alignement aux moins de 18 ans, Toni Utonen et Jesperi Kotkaniemi, qui ne seront admissibles qu’en 2018.

Il n’y a pas à dire, l’avenir est rose au pays des mille lacs.

Gros tournoi pour le petit Dhooghe

L’attaquant américain Sean Dhooghe a été une partie importante de la conquête de la médaille d’or par les États-Unis lors du Championnat mondial des moins de 18 ans qui s’est terminé dimanche.

Dhooghe a terminé la compétition avec neuf points et a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la compétition en compagnie des attaquants Kristian Vesalainen (Finlande), Ivan Chekhovich (Russie), des défenseurs Miro Heiskanen (Finlande) et Max Gildon (États-Unis) ainsi que du gardien Dylan St. Cyr (États-Unis).

Admissible au prochain repêchage, il y a un problème dans le cas de Dhooghe: il mesure 5 pi 3 po et fait osciller le pèse-personne à 139 lb.

PLACE À 2018

Chose certaine, le Mondial des moins de 18 ans a permis de réaliser que la cuvée de 2018 en sera une excellente dans la LNH.

L’attaquant américain Brady Tkachuk, fils de Keith et frère du joueur des Flames de Calgary Matthew Tkachuk, a démontré toute l’étendue de son talent en terminant le tournoi avec sept points en sept parties.

Né le 16 septembre 1999, il n’est qu’à une seule journée d’être admissible au repêchage de cette année dans la LNH. Quant au Russe Andrei Svechnikov, considéré pour l’instant comme l’un des deux plus beaux espoirs de la cuvée 2018, il a terminé le tournoi avec neuf points en sept parties pour aider son pays à remporter la médaille de bronze.

Auteur de 58 points en 48 matchs avec les Lumberjacks de Muskegon dans la USHL, Svechnikov pourrait faire le saut dans la Ligue canadienne de hockey l’an prochain. Rappelons que son frère, Evgeny, a passé deux saisons avec les Screaming Eagles du Cap-Breton dans la LHJMQ. Il a été un choix de première ronde, le 20e au total, par les Red Wings de Detroit en 2015.