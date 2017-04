Passez le message

La mode des vêtements à messages revient en force, n’ayant pas dit son dernier mot.

Avec une nouvelle génération de femmes engagées, comme Amy Shumer, les messages sur les vêtements affluent de tous les coins de la planète. Le mot «féministe» devient même l’adjectif à la mode de la saison. Surfant sur la vague du moment, la maison Dior présenta son fameux t-shirt «we all should be feminist» lors des derniers grands défilés et en offrira à plusieurs célébrités et blogueuses. Il n’en fallait pas plus pour que la tendance prenne son envol!

Plusieurs compagnies profitent de l’occasion pour proposer des messages que vous choisirez pour afficher votre humeur, une prise de position, votre philosophie de la vie ou tout simplement pour passer un message. Mais n’oubliez surtout pas que vous devez complètement assumer le message que vous porterez sur vous toute la journée.

Au-delà du message qu'ils véhiculent, ces vêtements, qui sont surtout de simples t-shirts, doivent s'associer à des pièces plus fashion pour éviter le look camp de jour. Le message étant déjà très fort, on l'associe à des vêtements de couleurs sobres et unies. C'est l'article parfait pour démocratiser des vêtements très chic et créer un look parfaitement équilibré. Portez le chandail à message avec une longue jupe, ou un pantalon à taille haute, et une jolie paire d'escarpins. Ajoutez un perfecto de cuir et vous obtiendrez un look rock chic passe-partout. On en parle

Rendez-vous mode demain 27 avril À ne pas manquer demain soir, l’événement RELUXE 2017, l’occasion de se procurer des articles mode de luxe à des prix exceptionnels. Plusieurs personnalités dont Karine Vanasse, Marina Orsini et Pénélope McQuade ou encore Marc Bergevin des Canadiens de Montréal ont fait des dons et tous les profits seront remis à l’organisme venant en aide aux femmes Le Chaînon. Pour acheter vos billets ou pour infos, allez voir sur facebook Reluxe Mtl ou lavitrine.com

Nouveauté

La chemise blanche Photo courtoisie

TAVAN & MITTO lance une collection capsule en hommage à la chemise blanche, un indispensable de la garde-robe féminine. Plusieurs modèles de chemises sont proposés dans des coupes minimalistes et intemporelles. Elles sont toutes fabriquées dans des tissus de qualité.

Achat de la semaine

Beau et pratique Photo courtoisie

Inspiré du fameux « bomber jacket » tant à la mode, ce coupe-vent conçue pour la course en est un de style. Léger et doté d’une poche kangourou pratique à l’avant, il se pare de bandes réfléchissantes qui vous permettront d’être plus visible au soleil couchant. Sprint Anorak de la nouvelle collection de New Balance 150$ en magasin ou sur newbalance.ca

