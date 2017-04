Price a perdu son duel

La série entre les Rangers et le Canadien a vraiment été corsée et, honnêtement, je ne peux même pas vous dire laquelle des deux équipes a été la meilleure. La surprise, c’est que Carey Price ait perdu son duel face au gardien suédois de 35 ans, Henrik Lundqvist.

On ne savait trop à quoi s’attendre du gardien des Rangers, qui vient de connaître la pire saison de sa carrière. Lundqvist avait toutefois des choses à prouver et je vous avais dit qu’il pouvait autant être le point faible des Rangers que leur point fort, car un ­animal blessé est toujours dangereux.

Lundqvist a non seulement été leur point fort, il a été meilleur que Price. Il était plus déterminé que le gardien du Tricolore et on sentait de l’émotion dans son jeu. Il a «volé» le premier match de la série, 1 à 0, et il n’a jamais levé le pied par la suite.

Price n’a pas été mauvais et lorsque je regarde ses statistiques, soit un taux d’efficacité de ,933 et une moyen­ne de buts alloués de 1,86, je rêverais d’avoir eu des statistiques semblables dans chaque série que j’ai jouée. Toutefois, ce qui compte avant tout en séries, ce sont les victoires et non les statistiques.

Tu ne peux pas perdre 1 à 0, 2 à 1 ou 3 à 2 en accordant un but douteux ici et là. Malheureusement, sur les 12 buts que Price a accordés en 6 matchs, certains auraient pu être arrêtés et ceux-ci sont souvent survenus au mauvais moment. Price l’a reconnu.

Le Canadien a besoin de renfort, mais Price devra être à la hauteur de son prochain contrat blindé. Il fait tout presque parfaitement, mais je me demande s’il peut aller chercher cette petite étincelle qui va le rendre invincible au moment où ça compte le plus.

Plus de caractère

Price répète le même discours. «Un arrêt à la fois.» J’aimerais voir juste un peu plus d’émotion chez lui. J’aimerais le voir démontrer ce sentiment d’urgence. Je ne veux pas le voir casser la baraque comme Patrick Roy, car ce ne serait pas authentique chez lui, mais je veux voir juste un peu plus de caractère.

Lundqvist a été meilleur que lui dans la série, mais le fait demeure que Price a connu une excellente saison, qu’il fait partie de l’élite et qu’il est le joueur le plus important du Canadien.

D’ailleurs, à la lumière de ce que j’ai entendu hier, je crois qu’il signera son nouveau contrat dans la première ­semaine de juillet.

Price veut jouer à Montréal et le Cana­dien a besoin de lui. Marc ­Bergevin le sait très bien et il lui ­offrira le contrat qu’il veut.

Nash et Weber, les meilleurs

Si Lundqist a été le meilleur gardien de la série, Rick Nash a été le meilleur attaquant, devançant Alexander ­Radulov. Shea Weber a été le meilleur défenseur et on ne peut rien lui reprocher. La profondeur des Rangers a été un facteur et je dois donner un avantage à Alain Vigneault derrière le banc, surtout parce qu’il a eu plus de temps pour préparer son équipe. Claude Julien sera là dès le jour un, l’an prochain. Il connaîtra mieux ses joueurs et il aura plus de temps pour mettre son empreinte.

D’ailleurs, lorsque Julien parlait de son équipe, il ne disait pas des choses comme: «Nous avons fait ceci» ou «nous avons fait cela». Il disait plutôt «les gars ont fait ceci et ils ont fait cela». Ça montre que ce n’était pas ­encore tout à fait son équipe.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets