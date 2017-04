Quand les vols Montréal/Sept-Îles sont plus chers que les liaisons internationales pour Paris...

Un billet aller-retour Montréal-Sept-Iles avec Air Canada peut coûter jusqu’à 1455$ taxes incluses, alors qu’un billet Montréal-Paris en coûte 1 418$. Cherchez l’erreur...



La disparité au niveau des prix des billets d’avion ne date pas d’hier, mais c’est la première fois que l’on organise un Sommet sur le transport aérien régional pour débattre de cette question et plus encore.



Au cours des prochains mois, les coprésidents de ce Sommet, Serge Simard et Guy Bourgeois organiseront onze rencontres régionales et douze rencontres sectorielles en prévision de cet événement qui atteindra son point culminant le 2 février 2018, à Lévis.



«C’est un enjeu économique important pour les communautés éloignées des grands centres et il faut se le dire, les tarifs aériens régionaux sont quand même élevés», a affirmé mardi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand.



«Un vol Sept-Îles-Montréal coûte plus cher qu’un vol Montréal-Paris. La fréquence des vols régionaux n’est pas toujours adaptée aux besoins des voyageurs. Vivre éloigner des grands centres signifie souvent un accès plus difficile aux services de santé. Les résidants du territoire du Plan Nord auront la chance au cours de ce sommet de s’exprimer sur le transport aérien», a ajouté M. Arcand qui souhaite un transport aérien régional beaucoup plus efficace.



Après avoir amélioré les routes et les accès maritimes, il est essentiel d’améliorer la desserte aérienne pour la poursuite du Plan Nord, a dit le ministre.



Les attentes par rapport au Sommet visent à déterminer les interventions qui sont nécessaires pour améliorer l’accessibilité au transport aérien régional.



«Le Plan Nord va beaucoup mieux. Nous avons récemment annoncé la création de la Société portuaire et ferroviaire de Pointe-Noire, à Sept-Îles. Vous savez que ces infrastructures vont certainement apporter un développement économique accéléré. Ces efforts doivent être soutenus par un réseau fiable de transport terrestre, maritime et aérien», a dit M. Arcand.



À ceux qui trouvent que 2018, c’est encore loin, le ministre des Transports, Laurent Lessard, a soutenu qu’en raison des élections municipales de l’automne prochain, il était difficile de faire plus rapidement. Les consultations se dérouleront du 15 mai au 18 septembre.