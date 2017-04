Résultats en hausse chez Metro

Les épiceries Metro ont dépassé les attentes mardi et dévoilant un bénéfice net de 132,4 millions $ au deuxième trimestre, en hausse de 6 % par rapport à pareille période l’an dernier.

Cela représente un bénéfice par action de 56 cents, par rapport à 51 cents l'an passé, en hausse de 9,8 %. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 54 cents par action.



Le chiffre d’affaires du géant québécois de l’épicerie est aussi en hausse, à 2,9 milliards, une augmentation de 0,7 %. «Notre panier alimentaire a subi une déflation plus importante que celle du trimestre précédent, soit environ 2,0 % (inflation de 3,0 % l'an dernier), expliquant largement la progression modeste de notre chiffre d'affaires», soutient l’entreprise.



Ces bons résultats s’expliquent par les mesures d’efficacité et de contrôle de dépenses mise en place par Metro, estime Eric R. La Flèche, le président et chef de la direction. «Nous sommes confiants de poursuivre(1) notre croissance au cours des prochains trimestres alors que la déflation alimentaire devrait(1) s'estomper.»