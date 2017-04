Shawn Barber fait son «coming out»

Le perchiste canadien Shawn Barber a dévoilé publiquement son homosexualité par le biais des réseaux sociaux, durant la nuit de lundi à mardi.

«Je suis gai et fier de l’être!, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Merci à mes parents pour l’excellent support. Je continuerai de grandir en tant qu’individu, tout en bénéficiant d’un grand soutien de tous. Mes parents représentent le meilleur support possible et ils m’ont aidé beaucoup récemment. À mes amis, vous le serez toujours et je vous aime!»

Barber a testé positif à la cocaïne peu avant les Jeux olympiques de Rio, durant lesquels il s’était contenté du 10e rang. Malgré le résultat de cet examen, il a pu participer à la compétition, échappant ainsi à une suspension de quatre ans, mais il a été dépouillé de son titre national.

Relativement à cette mésaventure, le principal intéressé avait justifié le tout en évoquant un rendez-vous galant avec une femme qui aurait consommé de la drogue avant de l’embrasser.