Six vies sauvées grâce aux organes de Félix Belley

«Je suis vraiment fier de lui... Dans tout ce qui arrive de négatif dans la vie, on peut toujours trouver une façon de trouver du positif. On peut toujours aller chercher le bon... Mon fils décède, et là, il a sauvé six vies. La peine, tu ne peux pas passer à côté, mais chacun doit la vivre comme il le veut», a raconté la mère de Félix, Sonia Rhéaume, au cours d’une entrevue téléphonique chargée d’émotions.