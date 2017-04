Un duel Macron-Le Pen

On l’annonçait depuis quelques semai­nes et c’est bien ce qui s’est passé: Emmanuel­­­ Macron et Marine Le Pen se retrou­veront au deuxième tour de l’élection présidentielle française.

Le premier est à sa manière une version française de Justin Trudeau. C’est le candidat de la mondialisation heureuse et du libéralisme économique. Il est parvenu à incarner la nouveauté, le changement et un pays apaisé.

La seconde est la candidate de la France angoissée, qui veut défendre ses frontières et son identité, et retrouver sa souveraineté.

Sans suspense

Mais ces deux projets ne s’affrontent pas dans ces termes. Car si le premier est le représentant décomplexé des élites économiques et médiatiques, la seconde porte l’histoire d’un parti à la réputation sulfureuse, qui cherche à se dédiaboliser sans vraiment y parvenir.

À moins d’un revirement absolument inattendu, Emmanuel Macron remportera massivement le deuxième tour de la présidentielle­­ dans deux semaines. Il n’y a aucun suspense.

Autre élément: les grands partis de gouvernement se sont effondrés dans cette élection. Le Parti socialiste et la droite répu­blicaine ne sont pas parvenus à qualifier leurs candidats pour le second tour.

On peut y voir le signe d’une tendance lourde: partout en Occident, les forces politi­ques traditionnelles sont fragilisées et congédiées.

C’est un sentiment de révolte qui s’exprime­­ de mille manières. Tous ne sont pas aussi bien positionnés pour le capter et le canaliser.

Révolte

De nouveaux débats émergent aussi. Ils tournent essentiellement autour de la mondialisation et de l’identité.

Faut-il voir dans la première une chance ou une tendance contre laquelle se protéger?

Faut-il protéger la seconde ou accepter sa dissolution dans un monde sans frontières et peut-être aussi sans racines?

Cette élection présidentielle a bien mal présenté ce débat. Elle l’a même terriblement déformé.

On le voit néanmoins percer partout en Occident. Reste à trouver les bonnes person­nes pour le porter.