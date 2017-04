Un ex-député veut savoir à quoi sert l’argent du PLQ

Mardi, notre Bureau d’enquête révélait que l’ex-premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier libéral Marc Bibeau ont fait l’objet de surveillance policière dans le cadre d’une enquête de l’UPAC sur les liens entre le financement politique et l’octroi de contrats publics.

«S’il y a quelque chose, qu’on le sorte et qu’on l’étale et qu’on en finisse», a-t-il dit.

Il s’est aussi prononcé sur le financement au sein de son ancien parti. «Soudainement, on parlait beaucoup d’argent. On en parlait beaucoup trop. La preuve, c’est qu’on ramassait 10 millions $ par année. Il n’y a pas une formation au Québec qui a besoin de 10 millions. On n’est pas aux États-Unis. La question que je pose à l’UPAC c’est: pouvez-vous arrêter de chercher d’où l’argent venait, mais plutôt à quoi il servait?»