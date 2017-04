Un record du monde officiel pour Rémi Fortier au développé couché

Une fois c’est bien, deux, c’est mieux! Un mois après avoir établi officieusement un record du monde au développé couché, le Beauceron Rémi Fortier a répété l’exploit aux championnats du monde des maîtres, la semaine dernière, au Texas, où sa marque a été homologuée pour vrai cette fois.

Qualifié pour le rendez-vous de Killen qui avait lieu du 16 au 22 avril dans la catégorie maîtres II (50 ans et plus) après 10 ans loin des compétitions, l’athlète de Saint-Georges a d’abord battu la précédente marque par un demi kilogramme en levant une charge de 171 kg. Puis, à son autre essai, il a réussi à soulever 175 kg pour s’assurer de demeurer le nouveau roi du développé couché chez les 83 kg.

Fortier avait aussi battu le record de 170 kg lors des championnats canadiens, mais il devait absolument répéter sa performance devant les membres de la Fédération internationale de dynamophilie pour que son nom figure dans le livre officiel.

«Ma performance a été comme une surprise. D’abord parce que personne ne s’attendait à me voir là, et encore moins à ce que je batte un record. Ça faisait longtemps que je n’étais plus sur les listes», rigole l’homme en entrevue.

Semi-retraité de l’incinérateur de Québec, Fortier a effectué un retour en gymnase au cours de l’hiver. Se rendant compte qu’il pouvait encore tirer son épingle du jeu dans cette discipline, il a renoué avec la compétition.

PHOTO COURTOISIE FACEBOOK

Incertitude

Deux semaines avant de s’envoler vers le Texas, Fortier a failli renoncer à la chasse au record en raison d’une forte grippe qui a ralenti sa préparation.

«Ça m’a jeté à terre. J’avais le moral bas et je ne pouvais pas m’entraîner. Mais j’ai réussi à reprendre le dessus une semaine avant de partir. J’avais en tête de battre le record, je me disais que j’étais capable de le refaire», a-t-il raconté.

L’histoire lui a donné raison. Seule ombre au tableau, aucune bourse n’était rattachée à sa victoire ou à son record. «C’est ça qui est de valeur puisque j’ai payé toutes mes dépenses et je n’avais pas de commanditaires», a-t-il ajouté, confirmant son désir de poursuivre la compétition l’an prochain.