BÉLISLE, Raymonde



À la Maison Sercan de St-Eustache, le 22 avril 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Raymonde Bélisle.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Sylvain, Alain (Andrée) et Martin (Évangéline); ses neuf petits-enfants: Sophie, Valérie, Alexandre, Mathieu, Joanie, Keven, Mélissa, Sara, Andy, ses cinq arrière-petits-enfants Leyla, Marianne, Alexane, Mayson, Nathan; sa soeur Pierrette (Robert), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 29 avril de 17h à 19h au:Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Sercan serait apprécié.