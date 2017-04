PELLETIER, M. Robert



Au CIUSSS MCQ-CHAUR, le 19 avril 2017, est décédé à l'âge de 76 ans et 11 mois, M. Robert Pelletier, fils de feu Pierre Pelletier et de feu Léa Samson, demeurant à Trois-Rivières.Il laisse dans le deuil son fils Richard, son petit-fils Thimothée, ses frères et soeurs: Gaétan (Thérèse), Denise, Paul-Henri (Louise), Gilles (Ginette), Lise (André) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la maison funéraire:1350, RUE STE-MARGUERITETROIS-RIVIÈRESle dimanche 30 avril à partir de 11h, suivi de la liturgie de la Parole à 14h, en la chapelle de la maison funéraire. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Courriel: condoleances@richardphilibert.ca Site internet: www.richardphilibert.ca