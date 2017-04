ST-PIERRE, Camille



De Varennes, le 5 avril 2017 à l’âge de 86 ans est décédé Camille St-Pierre, époux de feu Hedwidge Dallaire.Il laisse dans le deuil ses fils Martial (Suzanne Larose), Alain (Lucie Gagné), Jocelyn (Ghislaine Savaria), Jerry (Sylvie Héon), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Roland (feu Thérèse Bédard), ses belles-soeurs Carmelle Dallaire (feu Aurélien) et Christiane Larochelle ainsi que de nombreux neveux et nièces.Les funérailles seront célébrées le samedi 29 avril 2017 à 11 heures en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes où la famille recevra les condoléances à compter de 10heures. L’inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Rose-de-Watford à une date ultérieure sous la direction de la:ROLAND COUTURE & FILS231, 2e AVENUE, LAC-ETCHEMINTél. 418 625-3762 Téléc. 418 625-3702Courriel: couturetfils@sogetel.netSite internet: couturetfils.com