DEMERS, Marc



À Montréal, le 23 avril 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Marc Demers, époux bien-aimé de Micheline Thomas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, André (Nathalie Corso), Daniel (Marthe Turcotte), Josée (Eric Desroches), ses huit petits-enfants Guillaume, Virginie, Dominique, Catherine, Melinda, Christophe, Olivier et Emmanuelle, ses frères, ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h et de 18h à 20h. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Institut Neurologique de Montréal pour le soutien et les bons soins prodigués.