PAULHUS, Thérèse (Lefebvre)



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Thérèse Paulhus (née Lefebvre), survenu le 21 avril 2017 dernier.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Paul-Émile Paulhus, ses enfants, Ginette, Francine, Robert, Richard, Carole et Louis-Philippe ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra vos condoléances le dimanche 30 avril de 13h à 17h aux:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITESAINT-LAMBERT (Québec)www.dignitequebec.com (514) 483-1870Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.