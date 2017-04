DORÉ, Benoit



Le 19 avril 2017, à l’âge de 69 ans, est décédé monsieur Benoit Doré, époux de madame Pauline Aubé.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Mélanie) et Line, ses petits-enfants Emy et Maika, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:SAINTE-JULIE, Qc, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 30 avril 2017 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.