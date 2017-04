THIBAULT, Oliva



À l'hôpital Royal-Victoria, est décédé Oliva Thibault, le 16 avril, à l'âge de 77 ans.Outre sa compagne Danielle Lauzon (et sa famille), il laisse dans le deuil sa soeur Ginette (Yvon), son neveu Pascal (Mylène), ses petits- neveux Tristan et Maxime, et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 28 avril de 19h à 22h. Une liturgie de la Parole y sera célébrée à 21h.