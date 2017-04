PERRON, Denis



Au CHRDL Saint-Charles-Borromée, le dimanche 16 avril 2017 est décédé, l’âge de 89 ans et 10 mois, M. Denis Perron, conjoint de Mme Francine Patenaude demeurant à Saint-Jean-de-Matha.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, issus de son union avec feu Mme Madeleine Harnois: Luc (Sylvie Boileau), Pierre (Claudette Bonneau), Jean (Lucie St-Pierre), Marc (Yolaine Gouin), ses nombreux petits-enfants, ses soeurs Hélène et Marguerite, son frère Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille Perron recevra vos témoignages de sympathie, en présence des cendres, à la:SAINT-JEAN-DE-MATHA99, RUE LESSARDSAINT-JEAN-DE-MATHAle samedi 29 avril 2017 de 13 heures à 16 heures. L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Saint-Eustache, à une date ultérieure.www.coopfunerairestjeandematha.com