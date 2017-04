RODRIGUE, Claudette



Au terme de 4 années de respiration difficile, Claudette laisse dans une peine incommensurable son conjoint Jean, ses filles Danielle et Jocelyne, ses petites-filles Angélique et Joëlle, son arrière-petite-fille Stella, soeurs, frère, conjoint(e)s, famille et amis dont ceux des Tours Frontenac.Alors, chère Claudette adorée, vole vers la lumière, va rejoindre ceux qui t'ont aimée et attends ceux qui t'aimeront toujours!Marie-Noëlle et Marie-Pierre, immense merci pour votre soutien constant.Samedi 29 avril, Chapelle des Tours Frontenac (1800 Bercy, Montréal) à 12h30. Liturgie de la Parole à 13h45.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.