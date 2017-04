ROY, Marc-André



À Lanoraie, le 24 avril 2017, à l’âge de 74 ans, est décédé M. Marc-André Roy, époux de Mme Lucile Brisebois, demeurant à St-Thomas-de-Joliette.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Éric Roy (Sonya Landry), Marie-France Roy (Alain Laverdière), Véronique Roy (Jean-François Thibeault), Mélanie Roy (Michel Lalonde), Gabrielle Roy (Jacquot Hardy), ses petits-enfants: Kim, Erika, Jean-Sébastien, Anne-Julie, Alex, Jeff, Amélie, Jérémy, Charles, Loïka et Jacob, sa belle-mère Rita Paquin, plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces autres parents et amis.Des dons pour la Société canadienne du cancer seraient appréciés, des formulaires seront disponibles au salon.La famille vous accueillera le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 29 avril dès 9h, au complexe funéraire741 NOTRE-DAME (route 138)BERTHIERVILLEwww.ftheriault.comSuivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h.