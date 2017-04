LALONDE, Jean-Claude



À Montréal, le 5 avril 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Claude Lalonde, fils de Simone Paquette et de feu Jean-Charles Lalonde, autrefois de Les Cèdres.Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères Roger (Gisèle), Réjean (Carmen) et Luc (Lucie), ses neveux et nièces: Marie-Josée, Sylvain, Karine, Marc, Frédéric, Janick et Martin, ainsi que ses parents et amis.La famille vous accueillera afin de recevoir les condoléances samedi le 29 avril de 14h à 16h au centre funéraire:Un hommage lui sera rendu par la suite au salon même. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Les Cèdres.