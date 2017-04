BONIN (née Allard), Rita



Le 20 avril 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée Rita Allard, épouse de feu Roméo Bonin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Chantal) et Guylaine (Joël), ses petits-enfants Samuel (Hélène), Véronique, Jonathan (Ariane), Charles, Kim (Pascal) et Carl (Vanessa), ses arrière-petits-enfants Tristan, Malik, Emrick et Mathys, ses nièces, sa filleule Solange ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 avril de 12h à 15h à:LONGUEUIL, Qc, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 15h au salon.