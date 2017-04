LEWIS, Michel



Paisiblement, aux soins palliatifs du Centre d’hébergement Notre-Dame de la Merci, est décédé, le 21 avril dernier, à l’âge de 78 ans, Michel Lewis, fils de feu Julien Lewis et feu Esther Piché.Il laisse dans le deuil Lilianne Gagnon, amie et confidente de longue date; ses enfants, Martin, Benoit et Eric ainsi que leurs conjointes; Pauline Lehoux, la mère de ses enfants; ses 9 petits-enfants; ses frères et soeurs, René (Jeannine Dupont), Yvette (Jean-Louis Raymond), Louis-Philippe (Jeannette Lachance), Gisèle et Robert.Pour respecter sa volonté, il n’y aura pas de service. Ses proches et amis seront invités à un rassemblement pour le saluer une dernière fois à une date ultérieure.Remerciements pour les bons soins prodigués à l’unité de soins palliatifs du Centre d’hébergement Notre-Dame de la Merci.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia.