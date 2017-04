RACETTE LALUMIÈRE

Marguerite



À Montréal, le dimanche 23 avril 2017 est décédée, à l'âge de 81 ans, Marguerite Racette, épouse de feu Rodolphe Lalumière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rodolphe, Michel, Johanne, Francine, Yvon, Sylvain, Normand, Linda, Daniel, Céline, Lise et Liliane et leurs conjoints(es), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17 et de 19h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.