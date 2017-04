GREFFE, Rollande (née Denis)



À Montréal, le 18 avril 2017, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Rollande Denis Greffe, épouse de feu René Greffe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc Greffe (Ginette), Francine Greffe, Marc Greffe (Manon) et son petit-fils Maxime. Elle sera aussi regrettée par ses soeurs Simone, Lucile, Luce, Estelle, Alice, ses frères Florient et Jean Marie, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire St-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le dimanche 30 avril 2017 de 10h à 12h et de 13h à 16h. Une messe sera tenue en son honneur à 16h en la chapelle du complexe. La mise en terre du corps aura lieu à 11h le lundi 1er mai 2017 au cimetière Saint-François d'Assise.