EMOND (née Cusson), Denise



Paisiblement, à son domicile de Laval, le 20 avril, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme Denise Cusson, épouse de feu Joseph Emond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Louise, Lucie, Céline, Richard et France et leurs conjoints, ses douze petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Elle sera exposée au complexe:le dimanche 30 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h et lundi dès 9h.Les funérailles seront célébrées en l’église St-Claude, 80 rue Meunier Ouest, Laval, le lundi 1er mai à 11h, suivies de l’inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.