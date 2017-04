CORBEIL, André



En Floride, le 29 décembre 2016, est décédé André Corbeil, à l'âge de 72 ans, policier à la retraite du SPVM.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvia Girard Corbeil, ses enfants Chantal, Brygite (Jacques Papineau) et ses fils Frédéric et Jonathan, Dany (Nobuko Corbeil), ainsi que ses petits-enfants Marie-Ève, Philippe et Alicia Yuna. Il laisse également ses soeurs Yolande (feu Dave Bélec), Nicole, Francine (Robert Houde), son frère Raymond (Carmen Plouffe), son beau-frère Serge Girard (Lise Giguère), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Pour souligner son passage, la famille vous accueillera au salon:le samedi 29 avril de midi à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.