CROTEAU, Corinne



À Montréal, le mercredi 12 avril 2017 est décédée, à l'âge de 85 ans, Corinne Croteau, conjointe de Yves Côté.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Paul-André), Alain (Joan), Sylvie, Marie-Josée, Odette et Chantal, ses onze petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 29 avril de 9h à 12h.Les funérailles seront célébrées le samedi 29 avril 2017 à 12h en la chapelle du complexe.