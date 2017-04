PERRAULT (née Hébert)

Jacqueline



De Pointe-aux-Trembles, le 6 avril 2017, est décédée Mme Jacqueline Hébert, épouse de feu M. Jean-Guy Perrault, retraitée du service des loisirs de la Ville de MontréalElle laisse dans le deuil sa fille Louise, son fils Robert (Carole Grenon), ses petits-enfants Caroline (Benoit D'Aoust), Marie-Ève, Jacinthe (Didier Lucien), Karine (Marc-Antoine Robillard) et ses dix arrière-petits-enfants. Elle laisse également sa belle-soeur Hélène Bordeleau et son beau-frère Pierre Perrault, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le dimanche 30 avril de 13h à 17h. Une liturgie sera dite au salon à 16h30.