POTHIER, Joachim



À Montréal, le lundi 17 avril 2017 est décédé, à l'âge de 89 ans, Joachim Pothier, époux de Rolande Gemme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gérard), Monique (Steve), Micheline et Sylvain (Brigitte), ses petites-filles Rachel et Pascale, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 29 avril 2017 de 16h à 20h. Une cérémonie aura lieu directement au salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Québécoise du Cancer ou à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.