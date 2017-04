LEBOEUF, Jean-Guy



À Beauharnois, le 21 avril 2017, à l’âge de 71 ans, est décédé M. Jean-Guy Leboeuf, fils de feu Emildé Leboeuf et feu Madeleine Gendron, frère de feu Léo-Pierre.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gérard, Bruno (Huguette), Denise, Huguette (Gérard), Carmen (Pierre) et Jacques (Monique).Il laisse également de nombreux neveux et nièces, des cousins et cousines de même qu’autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le samedi 29 avril 2017 de 11h à 14h45 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le samedi 29 avril 2017 à 15h en l’église St-Clément de Beauharnois. L’inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s’exprimer par un don à la Fondation du Centre Dr Aimé-Leduc (soins palliatifs).