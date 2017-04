BOURGOIN (née Métivier)



PIERRETTEC'est avec le coeur rempli de tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Pierrette Bourgoin (née Métivier), décédée à Gatineau, le 18 avril 2017, à l'âge de 95 ans. Elle était la fille de feu Joseph Métivier et de feu Antoinette Dionne.En toute quiétude, elle est allée rejoindre pour l'éternité son époux bien-aimé Albert Bourgoin, et son fils adoré Gilbert.Elle laisse dans le deuil sa fille Cécile (Serge Bertrand), sa petite-fille Marie Ève (Shawn Oremush), son frère Marius, sa soeur Marcelle (Maurice Morin), ses belle-soeurs Lucienne (feu Valmont Côté) et Aline (feu Jean-Yves Métivier), ses neveux, nièces et amis.Selon son désir, il n'y aura pas de funérailles ni de visite au salon funéraire. La bénédiction et l'inhumation des cendres auront lieu au cimetière de Matane, à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille désire remercier spécialement son médecin, Dre Annie Fortin, à qui elle vouait sa pleine confiance, ainsi que le personnel des Phases 5 et 3B de la Résidence Cité-Jardin à Gatineau, pour les excellents soins prodigués.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés àvlinder@videotron.caDE L'OUTAOUAIS