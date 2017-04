LAVIGNE, Madeleine

(née Perreault)



À l’hôpital de la Cité de la Santé, à Laval, le 18 avril 2017, à l’âge de 95 ans, est décédée Madeleine Lavigne (née Perreault), dernière survivante de la progéniture d’Arthur Perreault et Albertine Mitchell.Outre son fils unique Carl, elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux, ses petits-enfants Mascha Lavigne, Janina Lavigne (Simmonds) et ses deux arrière-petits-enfants, Charlotte et Lachlan (Simmonds), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 3 mai, entre 15 h à 19 h aux:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITESAINT-LAMBERT (Québec)www.dignitequebec.com (514) 483-1870Une brève liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 19 h au salon funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait appréciée.