OSTIGUY, née PRATTE, Pauline



Le 22 avril 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Pauline Pratte, épouse de feu M. Jean-Paul Ostiguy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Madeleine), Murielle (Michel), Ronald (Diane), Rosianne (Benoit) et Sylvain (Marie-Josée), ses 9 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants, sa soeur Desneiges (Jean-Marc), sa belle-soeur Carmen (feu Gilles) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au salon:le vendredi 28 avril 2017 de 18h30 à 21h30 et le samedi 29 avril 2017 de 9h30 à 10h30 suivi des funérailles en l’église de Marieville à 11h.La famille vous propose de faire un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville pour La Maison de soins palliatifs. Les formulaires seront disponibles au salon.