À une victoire de la finale

Première période

1-BLB: Pierre-Luc Dubois (7) (Barré-Boulet, Melancon) AN-3:16 2-BLB: Shaun Miller (1) (Sans aide) 7:10

Joseph (Cha) 2:32, Chaddock (Cha) 12:47, Adams-Moisan (BLB) 19:10.

Deuxième période

3-BLB: Alex Barré-Boulet (13) (Sans aide) DN-0:24 4-Cha: Carl Neill (2) (Kielly, Chlapik) 12:21

Poulin (BLB) 1:42, Taillefer (Cha) 8:07, Corbeil (BLB) 14:16.

Troisième période

5-BLB: Pierre-Luc Dubois (8) (Barré-Boulet, Teasdale) AN-13:58 6-Cha: Alex Dostie (8) (Kielly) 18:37

Chlapik (Cha) 12:45, Chlapik (Cha) (inc.), Kielly (Cha), Meloche (Cha), Alain (BLB) et Mongo (BLB) 19:33, Dostie (Cha) (maj. et inc.), Neill (Cha) (inc.), Sprong (Cha) (maj. et inc.), Kemp (BLB) (inc.) et Wejse (BLB) (maj. et inc. et inc.) 19:51.

Tirs au but

Charlottetown 17 - 10 - 9 - 36 Bl.-Boisbriand 6 - 8 - 6 - 20

Gardiens:

Cha: Matthew Welsh (P, 0-1), BLB: Samuel Montembeault (G, 11-2).

Avantages numériques:

Cha: 2 en 5, BLB: 0 en 3.

Arbitres:

Jonathan Alarie, Dominick Bédard.

Juges de lignes:

Maxime Mongeon-Charron, Nicolas Piché.

ASSISTANCE:

3 076.