MICHAUD, Jean-Claude



À Longueuil, le 23 avril 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Michaud, époux de madame Fernande Bénard et prédécédé par son petit-fils Jonathan.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Roger), Martine (Yves), Martin (Denis) et Céline (Christian), ses petits-enfants Cynthia (David), Mélissa (David), Caroline et Jérémy, ses soeurs Jeannine, Blanche et Claudette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 29 avril de 9h30 à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 29 avril à 11h, en l'église Sainte-Famille, 560, Marie-Victorin, Boucherville, QC J4B 1X1 et suivra l'inhumation au Cimetière Près du Fleuve.