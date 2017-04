TALBOT, Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacques Talbot, survenu le 21 avril, aux soins palliatifs du centre d'hébergement Drapeau-Deschambault à Sainte-Thérèse.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Diane Carle, les enfants de sa conjointe Sébastien (Léna) et Mathieu (Marie-Josée), son frère Bernard (Lucie), sa nièce Isabelle et son neveu Jean-Simon, ainsi que de nombreux parents et amis.Une journée en sa mémoire sera organisée chez lui à Saint-Placide. Une invitation vous sera envoyée prochainement.