«Après le Bon Dieu à Québec, il y a le maire et il y a aussi Gilles Parent», dit Nathalie Normandeau choquée

L’animatrice de BLVD 102,1, Nathalie Normandeau, a vivement répondu à son ex-collègue du FM93, Gilles Parent, qui, dans son émission mardi, a affirmé trouver que souvent, les femmes en affaires publiques à la radio sont un «turn off».

À 100% Normandeau mardi, l’animatrice a dénoncé ces propos qu’elle qualifie de «propos réducteurs» «rétrogrades» et «misogynes» et considère qu’il s’agit d’une «insulte» non seulement pour les femmes de radio, mais aussi pour «toutes les femmes de la région de Québec» qui sont auditrices.

Elle a d’ailleurs invité les auditrices à faire un «pied de nez» à l’animateur du Retour de Gilles Parent.

Voici le résumé de sa pensée en 17 citations :

1.«Je ne peux pas passer sous silence une déclaration faite par Gilles Parent du FM93. Il a fait toute une série d’affirmations qui me font lever le poil sur les bras. Je n’en reviens pas qu’en 2017, qu’un animateur de radio de Québec puisse soutenir une chose comme celle-là.»

2. « De quoi Gilles Parent a peur? Est-ce que Gilles Parent a peur de la compétition? Est-ce que Gilles Parent a peur de toutes les animatrices que sont Sophie Durocher, Nathalie Normandeau, Josey Arsenault? Est-ce que ce sont ces filles-là? Myriam Ségal dont Gilles Parent parle?»

3. «Gilles Parent n’a jamais eu le courage de me dire, alors que j’étais sa collègue de travail, ce qu’il affirme aujourd’hui sur les ondes du FM93. Jamais Gilles Parent n’a eu le courage de me dire dans les yeux, parce que j’étais, à l’époque, sa collègue de travail, ce qu’il affirme aujourd’hui.»

4. «Ce que Gilles Parent est en train de nous dire c’est que les femmes sont incapables de leader une émission de radio et que les femmes sont incapables d’être intéressantes à la radio. Moi, j’ai le regret de vous dire, et je le regret de te dire, Gilles Parent, que j’entends des femmes à la radio qui sont pertinentes, intelligentes, compétentes, qui sont sont capables de commenter ce qui se passe sur la scène politique et économique, qui sont capables d’évoluer et de travailler dans plusieurs registres à la fois.»

5. «Je trouve ça pathétique de voir un animateur radio s’abaisser à ce point avec l’expérience qu’il a.»

6. «Est-ce que Gilles Parent souffre d’insécurité? Est-ce que Gilles Parent a peur à son siège? Est-ce que Gilles Parent se sent à ce point menacé et insécure?»

7. «Avez-vous remarqué une chose dans l’émission de Gilles Parent? Il y a aucune femme dans l’équipe de Gilles Parent. Aucune. Je pense qu’on a la réponse aujourd’hui avec une déclaration comme celle-là. Si Gilles Parent essaie aujourd’hui de se rendre intéressant, il va peut-être avoir quelques minutes d’attention. Mais je ne crois pas que ça soit très édifiant pour le métier d’animateur radio et ce n’est pas très édifiant pour l’ensemble des femmes du Québec.»

8. «Quels propos réducteurs de Gilles Parent de faire une affirmation comme celle-là. De quoi Gilles Parent a peur de faire une déclaration comme celle-là? Est-ce que Gilles Parent est à ce point insécure?»

9. «J’invite toutes les femmes de la région de Québec qui écoutent les radios parlées de Québec à s’insurger. On ne peut pas laisser passer une chose comme celle-là. Ce que Gilles Parent fait aujourd’hui c’est de banaliser les femmes, banaliser la présence des femmes. C’est s’en prendre à notre intelligence, à notre capacité de discernement, à nos compétences. On ne peut pas laisser passer ça aujourd’hui.»

10. «Gilles Parent ne fait jamais de sortie désintéressée. Il y a une femme qui le compétitionne actuellement dans les radios parlées de Québec et c’est celle qui te parle. Est-ce que Gilles Parent entend un peu trop parler de Nathalie Normandeau pour faire une déclaration comme celle-là? Est-ce qu’il est un petit peu inconfortable dans son siège? Est-ce que ça pourrait être ça l’explication qui fait que Gilles Parent aujourd’hui se croit tout permis?»

11. «C’est ça aussi Gilles Parent. C’est le gars qui se croit tout permis. Après le Bon Dieu à Québec il y a le maire de Québec et il y a aussi Gilles Parent dans les radios de Québec.»

12. «À un moment donné aujourd’hui, on en a soupé de ça l’espèce de gars qui a une opinion sur tout, qui se permet de juger tout le monde pis qui ne se gêne pas pour s’en prendre à la réputation de bien du monde ici à Québec.»

13. «Je tenais absolument aujourd’hui à répondre de façon sentie à cette insulte qu’a fait en ondes aujourd’hui Gilles Parent. Une insulte à l’endroit de toutes les femmes de la région de Québec.»

14. «Les femmes de Québec, on va signifier à Gilles Parent à quel point on est en désaccord et à quel point on est choquées des propos qu’il a tenus à la radio. Appelez au FM93 les auditrices que vous êtes et dites à Gilles Parent que c’est fini le FM93. Tenez-vous debout.»

15. «J’ai hâte de voir comment les autres collègues de Gilles Parent vont se comporter à partir de maintenant.»

16. «Faisons un pied de nez aujourd’hui à Gilles Parent. Unissons-nous pour décrier ces propos rétrogrades, misogynes et totalement inacceptables en 2017. »

17. «Est-ce que ça serait l’heure de la retraite pour Gilles Parent?»

Cliquez ici pour écouter l'extrait intégral