Arrestation spectaculaire d’un présumé proxénète

DRUMMONDVILLE | Une dizaine de policiers sont intervenus armes aux poings, mardi en mi-journée afin de procéder à l’arrestation d’un présumé proxénète montréalais qui se terrait dans une chambre de l’Hôtel-Motel Drummond.

Koska Lamour, 34 ans, se trouvait dans la chambre de l’établissement en compagnie d’une femme lorsque les policiers ont voulu l’arrêter.

Les policiers craignaient que l’homme au lourd passé judiciaire soit armé et n’ont pris aucune chance et ont érigé un périmètre de sécurité.

Une dizaine de personnes qui occupaient les chambres du complexe hôtelier du boulevard Saint-Joseph à Drummondville ont été évacuées.

«Nous avons obtenu une information voulant que l’homme puisse être armé, alors nous n’avons pris aucune chance», précise la porte-parole de la Sûreté du Québec Annie Thibodeau.

Les policiers se sont rendus sur les lieux afin d’exécuter un mandat d’arrestation en lien avec des gestes posés à L’Île-Perrot le 20 avril. C’est une information anonyme provenant d’un témoin qui a mené les enquêteurs vers l’hôtel.

À leur arrivée à l’Hôtel-Motel Drummond, les policiers ont demandé à l’individu de sortir de sa chambre, mais l’homme a d’abord refusé de coopérer avec les policiers, se barricadant à l’intérieur de l’établissement.

Il a finalement accepté d’obtempérer après un peu plus de 40 minutes de négociations.

Les policiers ont alors dégainé leur arme et fait coucher l’individu par terre avant de lui passer les menottes.

Un membre de gang de rue

Koska Lamour, un Montréalais, possède un lourd passé criminel et est en attente de procès pour six accusations en matière de proxénétisme et de séquestration. Il est réputé pour être lié à des gangs de rue.

En août 2016, Lamour avait été victime d’une tentative de meurtre alors qu’il conduisait une voiture. Un individu a alors tiré en sa direction, mais la balle avait plutôt atteint sa copine de 19 ans qui se trouvait sur le siège du passager. Celle-ci avait subi des blessures qui n’ont pas mis sa vie en danger.

À la suite de son arrestation, il a été interrogé, puis amené au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield où il a comparu, hier après-midi, afin de faire face à de nouvelles accusations en matière de bris de probation, mais aussi de menace de mort et de harcèlement envers une femme.

Le ministère public a choisi de ne pas porter de nouvelles accusations en lien avec les événements de Drummondville.

Soupçonné d’avoir forcé deux mineures à se prostituer, Lamour avait été arrêté en octobre 2014 par le SPVM.

Dans ses conditions de libération, le juge lui a interdit de se trouver en compagnie d’escortes, de danseuses nues et de prostituées.