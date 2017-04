Arrêtez tout ce que vous faites: voici enfin la date de sortie de «La Reine des neiges 2»

Vos enfants vous tenaillent depuis des lustres pour savoir quand sortira la suite de La Reine des neiges? Dites de prendre leur mal en patience jusqu’au 27 novembre 2019!

Selon le quotidien britannique The Telegraph, Disney est enfin en mesure de confirmer la date officielle de la sortie en salle.

Pour le moment, aucune bande-annonce n’est disponible.

Mais la participation de Kristen Bell(voix d'Anna en anglais) et d'Idina Menzel(voix d'Elsa) est bel et bien assurée. Et Olaf sera également de la partie pour cette suite tant attendue.

The Telegraph a aussi révélé qu'une adaptation du film en comédie musicale prendra l'affiche sur Broadway au printemps 2018.

Plus que 2 ans et 214 jours à attendre... Bon courage!