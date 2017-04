Au bord du gouffre

SYRACUSE | On a eu l’impression de revivre une partie de la série entre les Rangers et le Canadien, mais avec une version de la Ligue américaine, mercredi soir, à l’aréna OnCenter de Syracuse.

À l’instar de leurs grands frères de la LNH au cours des deux dernières semaines de leur saison, les IceCaps de St. John’s ont manqué d’opportunisme autour du filet adverse et c’est ce qui les a conduit à une défaite de 3 à 2 devant le Crunch de Syracuse sous les yeux de Marc Bergevin et de Claude Julien.

Ils feront face à l’élimination dans cette série trois de cinq, vendredi soir, encore à Syracuse.

Même s’il a voulu éviter les comparaisons entre la série Canadien-Rangers et celle de son équipe et du Crunch, l’entraîneur-chef des IceCaps a tenu un point de presse similaire à celui de Julien après la rencontre.

«Leur gardien (Mike McKenna) a réalisé de bons arrêts, a souligné Sylvain Lefebvre. Par exemple, il en a fait un gros sur une échappée de Charles Hudon en deuxième période.

«En général, j’ai aimé de la façon qu’on a compétitionné. On a joué physique et intense comme on le souhaitait. On a plusieurs choses positives sur lesquelles on peut construire.»

«Personne ne peut dire qu’on a mal joué, a ajouté Stefan Matteau. Ils ont simplement marqué un but de plus que nous. »

Cependant, Lefebvre a moins apprécié l’indiscipline de sa troupe à certains moments-clés du match.

«On a écopé de quelques punitions de trop, a ajouté Lefebvre. Il faut être plus disciplinés même si notre unité de désavantage numérique a fait un excellent travail.»

Du caractère

Tirant de l’arrière 2 à 0 après une période, les IceCaps ont fait montre de caractère lors du deuxième vingt.

Après le but de Zach Redmond en avantage numérique, Stefan Matteau a provoqué l’égalité.

Celui qui n’a pas joué dans la LNH cette année a disputé un bon match. Il a utilisé ses épaules en plus de gagner plusieurs batailles le long des rampes.

S’il avait démontré la même ardeur sur une base régulière, il aurait obtenu une chance de se faire valoir avec le Canadien.

«Je crois que c’est important de lever mon jeu d’un cran dans ce type de match, a souligné Matteau. Je suis un joueur physique qui aime utiliser sa vitesse et sa robustesse.

«Ça me sert bien sur une petite patinoire comme ici.»

Geste gratuit de McCarron

À son retour dans la Ligue américaine, Michael McCarron n’a pas livré une grande performance alors qu’il disputait une première partie au centre depuis un petit bout de temps .

Il a semblé perdu par moments même s’il s’en est donné à coeur joie avec plusieurs mises en échec.

Toutefois, l’attaquant de 6 pieds 6 pouces a posé un geste stupide en fin de deuxième période alors qu’il a appliqué un double-échec au visage de Tye McGinn. On peut se douter que cette séquence n’a pas impressionné la majorité de l’état-major du Canadien qui assistait à la rencontre.

Le baptême de Juulsen

Lors de cette défaite, Noah Juulsen a vécu son baptême du feu dans les rangs professionnels.

Le hockeyeur de 20 ans s’est bien débrouillé alors qu’il campait le rôle de septième défenseur au sein de la formation des IceCaps.

D’ailleurs, il a vécu son moment de «bienvenue» dans la Ligue américaine alors qu’il s’est fait déjouer par une savante feinte du Québécois Yanni Gourde en deuxième période.

«Je crois que ça s’est bien déroulé dans l’ensemble et ce fut une bonne expérience pour moi, a expliqué Juulsen. J’étais un peu nerveux avant la rencontre, car la vitesse du jeu est très différente du junior.

«Toutefois, elle a disparu après ma première présence sur la patinoire.»

Pendant ces présences, Juulsen a souvent été jumelé à des partenaires différents, mais le responsable des défenseurs, Donald Dufresne, s’est assuré de le faire jouer avec un vétéran.

L’entraîneur-chef des IceCaps a apprécié la façon que son jeune joueur a répondu à ses débuts dans la Ligue américaine.

«Il a bien fait ça dans l’ensemble, a indiqué Lefebvre. J’ai aimé son contrôle de rondelle et son positionnement dans notre zone.

«De pouvoir le mettre dans le bain de cette façon (à l’occasion d’une partie éliminatoire), ça va lui être très utile pour les prochains matchs, mais aussi pour les années à venir.»