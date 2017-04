GAUTHIER, Marcel



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 22 avril 2017, à l’âge de 77 ans, est décédé M. Marcel Gauthier, époux de Mme Francine Lacombe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son beau-fils Steve (Sherry), ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h:Une cérémonie aura lieu le samedi 29 avril à 20h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. (www.mspvs.org)