MORRISSEAU, Gisèle

(De Repentigny)



À Montréal, le lundi 17 avril 2017 est décédée, à l'âge de 86 ans, Mme Gisèle Morrisseau, épouse de M. René De Repentigny.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Gilles (Lise) et sa soeur Ghisline (Claude), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 avril 2017 en l'église Ste-Claire située au 8615, Ste-Claire, Montréal, dès 10h pour recevoir vos condoléances, suivra une messe en sa mémoire à 11h et de là au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.