BROSSEAU, Gaétane



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Gaétane Brosseau, à l'âge de 88 ans. Elle était la fille de feu Mme Laura Deslippes et de feu M. Lucien Brosseau.Elle laisse dans le deuil sa fille Lorraine, son garçon Yves, feu François, sa petite-fille Jennifer, son petit-fils Anthony, ses frères et soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 29 avril 2017 à 11h en l'église de La Nativité, 155 ch. St-Jean, La Prairie QC J5R 0H3. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.www.residencefunerairestlouis.ca