DUPUIS, Raymond



À Terrebonne, le jeudi 30 mars 2017 est décédé, à l'âge de 82 ans, Raymond Dupuis époux de Rita Lafond, il est allé rejoindre son fils David.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Sylvie), Lucie (Denis), Jocelyn (Julie), ses frères et soeurs, beaux frères et belles-soeurs, dix petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera en l'église Sts-Simon-et-Judes de Charlemagne, le samedi 29 avril à 10h pour les marques de sympathie et à 11h pour le service religieux et de là au cimetière de Charlemagne.